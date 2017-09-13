Мини-версия сжимаемого флагмана HTC выйдет по программе Android One

Независимый разработчик прошивок под ником LlabTooFeR, опубликовал в своем аккаунте Twitter новую порцию подробностей о смартфоне, известном под кодовым названием HTC Ocean Life.


По данным источника, HTC Ocean Life будет выпущен в рамках программы Android One. Он не получит большинства фирменных приложений HTC и будет работать под управлением Android Oreo с оболочкой Sense 9.0_A1. Эту информацию подтвердил известный своей осведомленностью Эван Бласс (Evan Blass) и дополнил рендером смартфона.

Согласно более ранним утечкам, смартфон под кодовым названием Ocean Life станет доступен в продаже ближе к концу года под коммерческим названием HTC U11 Life. Смартфон получит переднюю панель как у HTC U11 и относится к среднему уровню.

Он оснащается 5,2-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), 16-мегапиксельными фронтальной и основной камерами, процессором Qualcomm Snapdragon 630, 32 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объемом до 2 ТБ, аккумулятором на 2600 мАч. Смартфон поддерживает Bluetooth 5.0 и работает под управлением операционной системы Android 7.1.1 Nougat с оболочкой Sense 9.0. Также отмечается защита от воды и пыли по стандарту IP67.

Несмотря на значительно более простую начинку и уменьшенные размеры, Ocean Life унаследует главную изюминку HTC U11 — сенсорную рамку корпуса Edge Sense, позволяющую взаимодействовать со смартфоном, просто сжав аппарат рукой.

Источник
Evan Blass
Теги
смартфон ANDROID HTC HTC Ocean Life HTC U11 Life

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