Caviar запускает титановый Nokia 3310 в честь Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Грозного

Российский производитель люксовых смартфонов Caviar, известный своими экстравагантными версиями iPhone, сообщил о выпуске кнопочных телефонов Nokia 3310 в коллекции World.


В серию вошли четыре модели в корпусах из закаленного титана, украшенные гербами городов, посвящены Москве, Санкт Петербургу, Казани и Грозному. Внешне телефоны выдержаны в той же стилистике, что и модели, посвященные странам — титановый корпус в черном покрытии, нанесенном по технологии PVD, закаленное, противоударное, устойчивое к царапинам стекло PPG и объемные золотые элементы в качестве ключевых элементов дизайна.

Кроме гербов каждый телефон украшен табличками с цитатами. Так на телефоне Caviar World Ti Moscow — «Дорогая моя столица, золотая моя Москва», Caviar World Ti Saint Petrsburg — «Державный град, возвышайся над Невою. Как дивный храм, ты сердцам открыт!», Caviar World Ti Kazan — «Мерцает звезда вот уж тысячу лет. Горят твои огни, Казань родная, бросая на всех мягкий, теплый свет, я без тебя себя не представляю», а на модели Caviar Ti World Grozny — «Я на свете повидал не мало древних и красивых городов, но таких, как Грозный, не встречал я».

Стоимость Nokia 3310, посвященных городам России начинается от 119 000 рублей.

Источник
Caviar
Теги
Россия телефон Caviar Nokia 3310

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