Безрамочный Huawei Maimang 6 с четырьмя камерами дебютирует 22 сентября

Компания Huawei представит безрамочный смартфон Maimang 6 с двумя двойными камерами на мероприятии 22 сентября. Об этом сообщается в официальном аккаунте компании в Weibo, китайском аналоге Twitter.





Кроме того, известный своей осведомленностью Эван Бласс (Evan Blass) через аккаунт в Twitter под ником @evleaks опубликовал пресс-рендер смартфона. За пределами Китая смартфон может получить название Huawei G10.





Напомним, несколькими днями ранее модель была замечена на сайте китайского центра по сертификации телекоммуникационного оборудования TENAA. Там она числится с маркировкой RNE-AL00. Модель получила дисплей почти во всю переднюю панель с модным соотношением сторон 18:9 и минимальными кромками. Диагональ составляет 5,99 дюйма, разрешение — Full HD+ (2160 x 1080 пикселей). Смартфон оснащается двумя двойными камерами. Основная состоит из модулей на 16 и 2 Мп, а фронтальная — 13 и 2 Мп.

Смартфон заключен в металлический корпус со сканером отпечатков пальцев на задней панели. Аппаратной основой стал фирменный восьмиядерный процессор Kirin 659, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объемом до 256 ГБ.

Аккумулятор обладает емкостью 3240 мАч. Поддерживаются две SIM-карты, 4G LTE, Wi-Fi (802.11 b/g/n), Bluetooth 4.2, GPS и ГЛОНАСС. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat с оболочкой EMUI. Размеры составляют 156,2 х 75,2 х 7,5 мм, а вес — 164 грамма.