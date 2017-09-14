Безрамочный Huawei Maimang 6 с четырьмя камерами показался на фото

На просторах Weibo, китайского аналога Twitter, обнаружились живые фотографии готовящегося к выпуску смартфона Huawei Maimang 6, пока не представленного производителем официально.

Фото подтверждают дисплей почти во всю переднюю панель, две двойные камеры и сканер отпечатков пальцев на задней панели. Компания Huawei уже подтвердила, что анонс Maimang 6 состоится на мероприятии 22 сентября. За пределами Китая смартфон может получить название Huawei G10.

Напомним, несколькими днями ранее модель была замечена на сайте китайского центра по сертификации телекоммуникационного оборудования TENAA. Там она числится с маркировкой RNE-AL00. Модель получила дисплей почти во всю переднюю панель с модным соотношением сторон 18:9 и минимальными кромками. Диагональ составляет 5,99 дюйма, разрешение — Full HD+ (2160 x 1080 пикселей). Смартфон оснащается двумя двойными камерами. Основная состоит из модулей на 16 и 2 Мп, а фронтальная — 13 и 2 Мп.

Смартфон заключен в металлический корпус со сканером отпечатков пальцев на задней панели. Аппаратной основой стал фирменный восьмиядерный процессор Kirin 659, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объемом до 256 ГБ.

Аккумулятор обладает емкостью 3240 мАч. Поддерживаются две SIM-карты, 4G LTE, Wi-Fi (802.11 b/g/n), Bluetooth 4.2, GPS и ГЛОНАСС. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat с оболочкой EMUI. Размеры составляют 156,2 х 75,2 х 7,5 мм, а вес — 164 грамма.