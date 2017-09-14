Ультрабюбжетный Nokia 2 получит батарею на 4000 мАч

Федеральная комиссия по связи США (FCC) опубликовала новую порцию документации на готовящийся к выпуску смартфон Nokia 2, который пока не был представлен официально.





Если ранее FCC сделала достоянием общественности фотографии смартфона, то теперь была обнаружена такая интересная деталь, как емкость аккумулятора. По данным FCC, смартфон получит внушительную для своей стоимости батарею — емкостью 4000 мАч.

Согласно более ранним утечкам, Nokia 2 оснащается 4,5- или 4,7-дюймовым дисплеем с разрешением HD (720 x 1280 пикселей), 8-мегапиксельной основной и 5-мегапиксельной фронтальной камерами. Аппаратной основой стал четырехъяденый процессор Qualcomm Snapdragon 212. Сканера отпечатков пальцев не предусмотрено. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.1 Nougat. Ранее Nokia 2 был замечен в бенчмарке и там отмечалось 1 ГБ оперативной и 8 ГБ встроенной флеш-памяти.

Выход Nokia 2 в продажу ожидается в четвертом квартале 2017 года по цене от 100 до 110 долларов США.