Ультрабюбжетный Nokia 2 получит батарею на 4000 мАч

Федеральная комиссия по связи США (FCC) опубликовала новую порцию документации на готовящийся к выпуску смартфон Nokia 2, который пока не был представлен официально.


Если ранее FCC сделала достоянием общественности фотографии смартфона, то теперь была обнаружена такая интересная деталь, как емкость аккумулятора. По данным FCC, смартфон получит внушительную для своей стоимости батарею — емкостью 4000 мАч.

Согласно более ранним утечкам, Nokia 2 оснащается 4,5- или 4,7-дюймовым дисплеем с разрешением HD (720 x 1280 пикселей), 8-мегапиксельной основной и 5-мегапиксельной фронтальной камерами. Аппаратной основой стал четырехъяденый процессор Qualcomm Snapdragon 212. Сканера отпечатков пальцев не предусмотрено. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.1 Nougat. Ранее Nokia 2 был замечен в бенчмарке и там отмечалось 1 ГБ оперативной и 8 ГБ встроенной флеш-памяти.

Выход Nokia 2 в продажу ожидается в четвертом квартале 2017 года по цене от 100 до 110 долларов США.

Источник
FCC
Теги
смартфон ANDROID Nokia HMD FCC Nokia 2

Комментарии

Из рубрикиТелефоны
Безрамочный Huawei Maimang 6 с четырьмя камерами показался на фото
Samsung начинает платить до $200000 за найденные уязвимости в смартфонах
Google назначила анонс Pixel 2 на 4 октября

Обсуждаемое

Предварительный обзор Honor 9: единственный недорогой «породистый» флагман 194
Обзор смартфонов Samsung Galaxy J3, J5 и J7 2017: дешевые «Самсунги» на замену «китайцам»? 124
5 недорогих, но очень мощных смартфонов 100
Выбираем лучший недорогой смартфон: сравнительный тест 6 моделей 64
Смартфоны — лучшие новинки июня 2017 года 53
5 отличных смартфонов, которые резко подешевели 43