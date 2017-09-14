Samsung начинает платить до $200000 за найденные уязвимости в смартфонах

Компания Samsung Electronics объявила о запуске программы Mobile Security Rewards Program. По словам Samsung, это первая программа выплаты вознаграждений за найденные уязвимости в мобильной безопасности.





Программа вознаграждений стартовала в пилотном режиме в январе 2016 года, чтобы убедиться в эффективности проекта, а теперь запускается в широком масштабе.

Специалистам по информационной безопасности предлагается оценить защищенность мобильных устройств Samsung и установленного на них ПО, чтобы выявить потенциальные уязвимости в этих продуктах.

Программа охватывает все мобильные устройства Samsung, получающие обновления для систем безопасности ежемесячно и ежеквартально. Кроме того, в рамках программы будут вознаграждаться специалисты, обнаружившие уязвимости в новейших мобильных сервисах Samsung, в том числе Bixby, Samsung Account, Samsung Pay и Samsung Pass. В зависимости от уровня риска найденной уязвимости, а также возможности специалиста доказать ее наличие, Samsung будет вручать специалистам награды до $200 000.