Apple объяснила отказ Face ID во время анонса iPhone X

После анонса флагманского смартфона iPhone X в сети поднялся шум относительно "сбоя" функции аутентификации по лицу Face ID на презентации. Когда Крейг Федериги (Craig Federighi), старший вице-президент по разработке программного обеспечения Apple, попробовал продемонстрировать Face ID в действии, на экран смартфона вывелось требование ввести пароль, чтобы Face ID снова заработал.





По словам представителей самой Apple, это вовсе не "сбой" Face ID. Сама функция сработала как и было задумано. Прокол был в другом — перед демонстрацией со смартфоном повозились раньше времени и при этом пользователи не осознавали, что Face ID пытается распознать их лица. После нескольких неудачных попыток аутентификации, поскольку эти пользователи не были Крейгом Федериги, iPhone выполнил заложенные в него инструкции, а именно — запросил пароль.