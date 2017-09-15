Стартовал предзаказ на Apple Watch Series 3

Компания Apple начала принимать предварительные заказы на третье поколение своих смарт-часов — Apple Watch Series 3. Они представлены в двух моделях: с поддержкой GPS и сотовой связи или с поддержкой только GPS.





Обе модели оснащены двухъядерным процессором S3, работающим на 70% быстрее, и новым модулем беспроводной связи. Версия с сотовой связью стандартов LTE и UMTS позволяет, в том числе, звонить и принимать сообщения. При этом у часов такой же номер, как у iPhone. Чисто внешне Apple Watch с LTE отличается яркой красной точкой на колесике Digital Crown. Часы сохранили прежние размеры за счет использования карты eSIM и ряда особенностей дизайна. Например, дисплей и кромки выступают в качестве сотовой антенны.

Apple Watch Series 3 только с GPS отличается от прошлого поколения более быстрым двухъядерным процессором, модулем беспроводной связи и барометрическим высотомером.

Apple Watch Series 3 (GPS + Cellular) стали доступны для предварительного заказа с 15 сентября в таких странах, как Австралия, Великобритания, Германия, Канада, Китай, Пуэрто-Рико, США, Франция, Швейцария и Япония. В других странах их можно ожидать только в следующем году. Продажи начнутся с 22 сентября. Цена стартует от 399 долларов США.

Предзаказ на Apple Watch Series 3 (GPS) за 329 долларов США открылся в большем количестве стран — Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Виргинские острова (США), Германия, Гонконг, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Канада, Китай, Люксембург, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Португалия, Пуэрто-Рико, Сингапур, США, Тайвань, Финляндия, Франция, Швейцария, Швеция и Япония. Продажи стартуют 22 сентября.

В России пока заявлены только Apple Watch Series 3 (GPS) по цене от 27 490 рублей, предзаказ еще не открылся, но уже известно, что продажи стартуют 29 сентября.