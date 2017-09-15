Ультрабюджетный Nokia 2 показался на рендерах

Известный своей осведомленностью Эван Бласс (Evan Blass) через аккаунт в Twitter под ником @evleaks опубликовал пресс-рендеры готовящегося к выпуску смартфона Nokia 2, который пока не был представлен официально.


На рендерах видно смартфон в серебристом и черном цветах с большими кромками сверху и снизу дисплея. При этом похоже, что это будет первый Android-смартфон Nokia с экранными кнопками навигации, ранее у всех новых Nokia имелись ёмкостные кнопки под экраном.


Согласно более ранним утечкам, Nokia 2 представляет собой самую бюджетную модель в линейке смартфонов HMD. Выход в продажу ожидается в четвертом квартале 2017 года по цене от 100 до 110 долларов США.

Nokia 2 оснащается 4,5- или 4,7-дюймовым дисплеем с разрешением HD (720 x 1280 пикселей), 8-мегапиксельной основной и 5-мегапиксельной фронтальной камерами. Аппаратной основой стал четырехъяденый процессор Qualcomm Snapdragon 212. Стоит отметить аккумулятор емкостью 4000 мАч. Сканера отпечатков пальцев не предусмотрено. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.1 Nougat. Ранее Nokia 2 был замечен в бенчмарке и там отмечалось 1 ГБ оперативной и 8 ГБ встроенной флеш-памяти.

Источник
Evan Blass
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