Samsung начала продажи Galaxy Note 8

Компания Samsung Electronics объявила о начала продаж своего нового флагманского смартфона Galaxy Note 8 в международном масштабе. Он становится доступен с сегодняшнего дня, 15 сентября, в 42 странах, включая США, Канаду, Сингапур, Корею, европейские страны.





Samsung Galaxy Note 8 представлен в пяти цветах — черный, золотистый, сиренево-серый, синий и розовый. Для заказа пока доступны не все из них, доступность зависит от региона и поставщика. В США цена на Galaxy Note 8 без контракта с оператором связи составляет $929,99 с комплектом из камеры Gear 360 или карточки на 128 ГБ и беспроводной зарядки, в Европе — 999 евро с док-станцией Samsung DeX в комплекте.





В России продажи Samsung Galaxy Note 8 начнутся 22 сентября по рекомендованной цене 69 990 рублей. Сейчас на него принимаются предварительные заказы, при оплате предзаказа пользователь получит в подарок док-станцию Samsung DeX.



