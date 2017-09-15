Samsung начала продажи Gear Fit 2 Pro и Gear VR

Компания Samsung начала продажи фитнес-браслета Gear Fit 2 Pro и новой версии шлема виртуальной реальности Gear VR. Напомним, Gear Fit 2 Pro дебютировал на выставке IFA 2017, которая прошла с 1 по 6 сентября в Берлине, а Gear VR был анонсирован 23 августа, одновременно с флагманским смартфоном Samsung Galaxy Note 8. Теперь гаджеты появились в продаже, по крайней мере, на домашнем южнокорейском рынке.





Фитнес-браслет Gear Fit 2 Pro представляет собой улучшенную версию прошлогоднего Gear Fit 2 на базе платформы Tizen. Самым значимым изменением станет защита от воды уровня 5 ATM, что обеспечивает возможность погружения на глубину до 50 метров. Он оценен в 229 000 южнокорейских вонов, то есть около 202 долларов США.

Шлем Gear VR Galaxy Note8 Edition предназначен для пользователей 6,3-дюймового смартфона Galaxy Note 8, который попросту не поместиться в предшествующие версии Gear VR. Помимо этого, судя по всему, не наблюдается кардинальных отличий от вариации Samsung Gear VR с контроллером, представленной несколько месяцев назад.