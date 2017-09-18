ASUS Zenfone V получил 23-мегапиксельную камеру

Компания ASUS анонсировала в США смартфон Zenfone V. Судя по всему, он представляет собой еще одну вариацию, расширяющую прошлогоднюю серию Zenfone 3, и пока будет выпускаться у оператора Verizon.





ASUS Zenfone V с модельным номером V520KL оснащается 5,2-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), 23-мегапиксельной основной и 8-мегапиксельной фронтальной камерами. Аппаратной основой стал прошлогодний процессор Qualcomm Snapdragon 820, 4 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD.





Аккумулятор обладает емкостью 3000 мАч с поддержкой PowerDelivery 2.0 через USB Type-C. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat.