Стартовали поставки iPhone 8, Apple TV 4K и Apple Watch Series 3 первым покупателям

Первые заказы iPhone 8, iPhone 8 Plus, Apple TV 4K и Apple Watch Series 3 начали поставляться покупателям на несколько дней опережая заявленную дату поставки — 22 сентября. Об этом рассказал профильный ресурс MacRumors.


Сама Apple не обновила статус заказов с "Preparing for Shipment" (готовится к доставке), но через сервис экспресс-доставки UPS (United Parcel Service) можно отследить путь некоторых посылок.

Как заметили пользователи форума MacRumors, многие iPhone 8 и 8 Plus идут из Пенсильвании, тогда как некоторые заказы Apple Watch и Apple TV 4K — из Китая.

Напомним, официальная дата начала доставки и продаж для iPhone 8, Apple TV 4K и Apple Watch Series 3 — 22 сентября, в пятницу на текущей неделе. С прошлой недели, 15 сентября новые смартфоны, телеприставку и смарт-часы Apple можно заказать в ряде стран.

Источник
MacRumors
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