Стартовал предзаказ на безрамочный долгоиграющий UmiDigi S2

Китайская компания UmiDigi сообщила о начале приема предварительных заказов на смартфон UmiDigi S2. Главной особенностью смартфона стало сочетание безрамочного дисплея и емкой батареи. Также стоит отметить металлический корпус, двойную камеру и сканер отпечатков пальцев.


Первое время UmiDigi S2 предлагается в черном и красном цветовых вариантах у онлайн-ритейлера GearBest со скидкой в $50 — за $179,99, а полная стоимость без учета скидки составит $229,99. Выполнение заказов начнется с 25 сентября. В октябре также в продаже появится версия UmiDigi S2 Pro с процессором MediaTek Helio P25 и 6 ГБ оперативной памяти.


UmiDigi S2 оснащается 6-дюймовым дисплеем с матрицей IGZO от Sharp с разрешением 1440 х 720 пикселей, соотношением сторон 18:9, занимающим 90% передней панели, защитным стеклом Corning Gorilla Glass 4. Основная камера сочетает 13-Мп основной модуль с сенсором Sony IMX258 и вспомогательный модуль на 5 Мп. Фронтальная камера — на 5 Мп.

Аппаратной основой UmiDigi S2 стал восьмиядерный процессор MediaTek Helio P20 с частотой до 2,3 ГГц, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объемом до 256 ГБ.

Аккумулятор обладает емкостью 5100 мАч с быстрой зарядкой Quick Charge. По словам производителя, этого достаточно для двух дней автономной работы в режиме интенсивной нагрузки.

Поддерживаются две SIM-карты, LTE, Bluetooth 4.0, Wi-Fi (802.11 b/g/n), FM-радио, GPS и ГЛОНАСС, есть порт USB Type-C 2.0. Размеры составляют 158,1 x 74,6 x 8,8 мм, а вес — 186 граммов.

Источник
UmiDigi
Теги
смартфон ANDROID UMIDIGI UmiDigi S2 UmiDigi S2 Pro

Комментарии

Материалы по теме

Samsung начала продажи Galaxy Note 8

15 сентября

UmiDigi начинает продажи стодолларового безрамочного смартфона Crystal

15 августа

Безрамочный Xiaomi Mi Mix 2 представлен официально

11 сентября

Безрамочный смартфон UmiDigi S2 Pro обещает два дня автономной работы

11 августа

Глава Xiaomi показал Mi Note 3

8 сентября

Объявлена российская цена LG Q6

18 сентября
Из рубрикиТелефоны
Huawei Mate 10 показался на рендере
Россвязь готовится блокировать краденые и серые телефоны по IMEI
Motorola подтвердила обновление Android 8.0 Oreo для Moto G4 Plus

Обсуждаемое

Предварительный обзор Honor 9: единственный недорогой «породистый» флагман 197
Обзор смартфонов Samsung Galaxy J3, J5 и J7 2017: дешевые «Самсунги» на замену «китайцам»? 132
5 недорогих, но очень мощных смартфонов 101
Выбираем лучший недорогой смартфон: сравнительный тест 6 моделей 67
Смартфоны — лучшие новинки июня 2017 года 53
5 отличных смартфонов, которые резко подешевели 43