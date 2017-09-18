Долгоиграющий смартфон ZTE Blade A6 Lite выходит в России

Компания ZTE сообщила о начале продаж в России смартфона Blade A6 Lite. Главной его изюминкой стала батарея емкостью 5000 мАч.





По словам производителя, это позволяет смартфону активно работать дольше двух дней без подзарядки. Функция быстрой подзарядки обеспечивает 1,5 часа дополнительной работы после 15 минут зарядки.





ZTE Blade A6 Lite оснащается 5,2-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением HD (720 x 1280 пикселей), 8-мегапиксельной основой и 5-мегапиксельной фронтальной камерами. Причем вспышка есть и для селфи-камеры.

Аппаратной основой стал четырехъядерный процессор Qualcomm Snapdragon 210 (MSM8909), 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной флеши-памяти с возможностью расширения карточками microSD объемом до 128 ГБ. Поддерживаются две SIM-карты, 4G LTE, Wi-Fi (802.11 b/g/n), Bluetooth 4.1, GPS и ГЛОНАСС, FM-радио. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.1.1 Nougat. Размеры составляют 147 х 71 х 9 мм, а вес — 160,9 грамма.

В России смартфоны ZTE Blade A6 Lite появился по рекомендованной розничной цене 8990 рублей. Также оператор «Билайн» предлагает его в комплекте с тарифным планом «ВСЁ 2» на 3 месяца по цене от 8640 до 9090 рублей, в этом случае стоимость самого смартфона составит 6990 рублей.