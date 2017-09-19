Владельцы смартфонов на Android притворяются, что у них iPhone X

Набирает популярность приложение XOutOf10 для смартфонов на платформе Android. Единственная его функция — имитировать характерный для iPhone X «вырез» в верхней части экрана. Приложение бесплатно и доступно в магазине Google Play Market.

Galaxy S8 как iPhone X
Galaxy S8 как iPhone X

12 сентября Apple представила несколько новинок, главная из которых — смартфон iPhone X. Подобно многим конкурентам, аппарат обладает безрамочным экраном. Однако возле верхней кромки дисплей «обтекает» блок, включающий в себя несколько камер, излучателей, датчиков и динамик. Apple запрещает разработчикам приложений как-либо обыгрывать или скрывать этот вырез, он должен стать «визиткой карточкой», узнаваемым элементом, выделяющим iPhone X среди множества безрамочных смартфонов.

iPhone X поступит в продажу 3 ноября по цене от 999 долларов. В России смартфон будет от 80 тысяч рублей, что ставит российских покупателей почти в самое невыгодное положение.

iPhone X
iPhone X

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