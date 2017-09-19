Huawei Mate 10 показался на рендере

Известный своей осведомленностью Эван Бласс (Evan Blass) через аккаунт в Twitter под ником @evleaks опубликовал рендер готовящегося к выпуску смартфона Huawei Mate 10.





Судя по рендеру, Huawei Mate 10 получит безрамочный дисплей практически во всю переднюю панель с небольшими кромками вокруг экрана. Согласно более ранним утечкам, в этом году компания готовит две модели Mate 10 с кодовым названием Alps и Mate 10 Pro с кодовым названием Blanc. Старшая модель получит 5,99-дюймовый IPS-дисплей с тонкими рамками и соотношением сторон 18:9 и разрешением Quad HD+ (1440 x 2880 пикселей). Камера Leica третьего поколения сочетает сенсоры на 12 и 20 мегапикселей, оптическую стабилизацию изображения. Фронтальная камера 8-мегапиксельная.

В основе лежит фирменный процессор Kirin 970, 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти. Аккумулятор обладает емкостью 4000 мАч. Толщина устройства составит 7,5 мм. Также отмечается защита от воды и пыли на уровне IP68, поддержка LTE Cat. 16. Выход в продажу ожидается в декабре с операционной системой Android 8.0 Oreo, дополненной оболочкой EMUI 6.0.

Более простой Huawei Mate 10 получит традиционный дисплей с соотношением сторон 16:9, процессор Kirin 970, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти, поддержку LTE Cat. 12 и толщину 8,23 мм. Поставки его начнутся через месяц после анонса.

Официальный дебют Huawei Mate 10 ожидается 16 октября 2017 года в Мюнхене.