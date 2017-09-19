Apple выпустила iOS 11

Как и ожидалось, компания Apple выпустила сегодня финальную версию мобильной операционной системы iOS 11. Апдейт доступен в формате бесплатного обновления ПО для iPhone 5s и новее, всех моделей iPad Air и iPad Pro, iPad 5-го поколения, iPad mini и новее, а также iPod touch 6-го поколения.





Это крупное обновление включает множество вроде бы небольших, но важных новшеств и улучшений. Например, контент в Messages теперь синхронизируется через облако iCloud, то есть на всех устройствах все сообщения будут актуальными. Платежный сервис Apple Pay научился пересылать деньги от пользователя к пользователю через iMessage и с аутентификацей по Touch ID.





Голосовой помощник Siri получил функцию автоматического нативного перевода, английские слова и фразы можно переводить на китайский, французский, немецкий, итальянский и испанский языки. У Siri появились новые голоса — мужской и женский. Много внимания было уделено функции контекстного обучения, с возможностями как у Google Assistant. Переработанный Control Center (Пункт управления) позволяет собрать часто используемые элементы на одной странице, без необходимости пролистывать экраны. Экран блокировки и Центр оповещений были унифицированы, пролистывание вверх или вниз позволяет быстро переключаться между ними.

Также улучшения появились в Фото (Photos), включая эффекты в стиле Boomerang от Instagram. Также улучшен режим «Портрет». В Картах появилась детализированная навигация, включая торговые центры и аэропорты.

Приложение «Дом» поддерживает больше категорий аксессуаров, в том числе динамики AirPlay 2, и новые способы запуска домашних приборов, а AirPlay 2 поддерживает многокомнатный режим аудио, можно управлять динамиками через Пункт управления, приложение «Дом» или Siri.

Среди других новых функций iOS 11 — функция «Не беспокоить» для водителей, помогающая не отвлекаться в дороге, новые возможности по созданию приложений с дополненной реальностью для разработчиков. На iPad iOS 11 включает более мощные функции многозадачности, включая настраиваемую панель Dock, приложение «Файлы», жест перетаскивания по всей системе и так далее.

Кроме того, iOS 11 позволит разработчикам создавать приложения, в которых пользователи смогут видеть виртуальный контент поверх реального пейзажа.

После обновления до iOS 11 некоторые программы могут перестать запускаться. Но есть простой способ проверить, какие из уже установленных приложений несовместимы с новой версие ОС. Лучше сделать это до обновления.