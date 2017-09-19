Продажи Micromax Canvas 2 (2017) стартовали в России

Индийский производитель Micromax объявил о начале продаж в России недорогого смартфона Micromax Canvas 2 (2017) с модельным номером Q4310. Главной его особенностью стало наличие стекла Corning Gorilla Glass 5 2.5D со скругленными кромками, редко встречающееся в этой ценовой категории. Кроме того, он работает под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat.





Micromax Canvas 2 (2017) оснащается 5-дюймовым дисплеем с разрешением HD (720 x 1280 пикселей), сканером отпечатков пальцев, 13-мегапиксельной основной и 5-мегапикслеьной фронтальной камерами. Аппаратной основой стал четырехъядерный процессор MediaTek MT6737 с тактовой частотой 1,3 ГГц, 3 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объемом до 64 ГБ. Аккумулятор обладает емкостью 3050 мАч.

Поддерживаются две SIM-карты, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 b/g/n), Bluetooth 4.0, GPS и FM-радио, есть 3,5-мм разъем для наушников. Смартфон Micromax Canvas 2 (2017) доступен по рекомендованной розничной цене 8 990 рублей.