Motorola подтвердила обновление Android 8.0 Oreo для Moto G4 Plus

Motorola, ставшая подразделением китайской Lenovo, подтвердила планы по выпуску обновления прошивки до свежей версии операционной системы Android 8.0 Oreo для смартфона Moto G4 Plus. Об этом сообщается на официальном форуме Lenovo представителем Motorola.





Напомним, на прошлой неделе Motorola рассекретила список смартфонов, для которых сейчас планируется апдейт Android 8.0 Oreo. В разочарованию пользователей Moto G4 Plus, в этом списке не отказалось смартфонов поколения G4, хотя они еще не преодолели рубеж в 18 месяцев, когда обновления становятся необязательными.

Как пояснил представитель компании, нормальной практикой стал выпуск только одного крупного обновления Android для устройств семейства Moto G, а обновление Android 7.0 Nougat они уже получили. Тем не менее, Moto G4 Plus будет обновлен еще и до Android 8.0 Oreo. Поскольку это незапланированный изначально апдейт, разработчикам потребуется время, чтобы утрясти все необходимое.