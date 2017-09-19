Россвязь готовится блокировать краденые и серые телефоны по IMEI

На данный момент ведомство изучает возможности по созданию базы данных кодов IMEI мобильных телефонов, которые используются. За проект готов взяться Центральный научно-исследовательский институт связи. На данный момент от отвечает за базу данных перенесенных номеров.





Основной проекта по регулированию оборота мобильных телефонов должна стать единая база данных IMEI, в которую войдут белые и черные списки IMEI, абонентский номер и/или идентификатор SIM-карты. По задумке разработчиков, такой подход позволит однозначно идентифицировать устройства и исключить ошибочные блокировки с с дублирующимися IMEI.

IMEI расшифровывается как International Mobile Equipment Identity или международный идентификатор мобильного оборудования. Он представляет собой уникальный для каждого аппарата номер. Тем не менее, у разных производителей номера IMEI могут совпадать, что создает дополнительную проблему для подобных попыток контроля телефонов по IMEI.

Как сообщилось ранее, на первом этапе предлагается установить запрет на продажу телефонных аппаратов без IMEI на территории РФ, а на втором этапе — подготовить соответствующие изменения в таможенное законодательство Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Затем планируется решить вопрос с ответственностью за перепрошивку смартфонов, создание реестра IMEI и взаимодействие с операторами.

Реестр IMEI будет синхронизироваться с данными SIM-карт. По задумке, такой реестр поможет в поиске украденных устройств, а также ограничит серый рынок смартфонов.