Apple выпустила watchOS 4

Как и ожидалось, компания Apple выпустила сегодня финальную версию операционной системы watchOS 4 для своих смарт-часов Apple Watch. Апдейт доступен в формате бесплатного обновления ПО для Apple Watch, объединенных в пару с iPhone 5s и новее под управлением iOS 11.





С апдейтом на часах появится новый динамический циферблат с Siri, на котором выдается актуальная информация из календаря и других приложений. Когда пользователь поднимает запястье, дисплей динамически отображает информацию для текущего времени суток и расписания, а также важные данные из таких приложений, как Активность, Будильник, Дыхание, Календарь, Карты, Напоминания и Wallet, и заголовки из нового приложения Apple News для Apple Watch. Будут и другие новые циферблаты, включая новых персонажей из «Истории игрушек» в дополнение к Микки Маусу.

В watchOS 4 обновлено приложение «Пульс» — теперь оно предоставляет полезной информации о работе сердца, в том числе показатели в состоянии покоя, во время тренировки, восстановления, ходьбы и дыхательной гимнастики.

Оно приносит новое приложение Activity (Активность) с персонализированными ежемесячными соревнованиями для большей мотивации. Предусмотрены персональные советы и подсказки как лучше достигать целей. Приложение Workout получило обновление интерфейса с улучшенными программами для плавания. Также добавлена высокоинтенсивная интервальная тренировка, а также новые тренировки можно добавлять во время текущей с помощью кнопки +, создавая несколько тренировок в одной сессии. Apple Watch также работает с оборудованием в спортивном зале с поддержкой NFC для передачи статистики, в том числе частоты пульса.

Новое приложение Music улучшит взаимодействие с AirPods и позволит добавлять рекомендованные плейлисты из Apple Music. Появится обмениваться денежными переводами с другими пользователями в Сообщениях или Siri.

С релизом Apple Watch Series 3 (GPS + Cellular) появится функция стриминга музыки. Новое приложение «Радио» дает доступ к Beats 1 и другим радиостанциям Apple Music, даже когда нет подключения к iPhone и сети Wi-Fi.