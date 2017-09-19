Безрамочный смартфон Nubia показался на рендере

Китайские источники опубликовали рендер готовящегося к выпуску безрамочного смартфона ZTE под брендом Nubia, который пока не был представлен официально.





Судя по рендеру, смартфон с маркировкой получит экран с минимальными кромками и соотношением сторон 18.5: 9, как у Samsung Galaxy S8. Также можно заметить двойную основную камеру с вертикальной организацией и сканер отпечатков пальцев на задней панели.

Отметим, что у ZTE уже есть смартфон Nubia Z17, но у него сведены к минимуму только боковые кромки, а вот полосы над и под экраном довольно широкие. Пропорции экрана у Nubia Z17 составляют традиционные 16:9. Сейчас е в моду вошли флагманы с экраном почти во всю переднюю панель без широких кромок сверху и снизу, и пропорциями, близкими к 18.5:9, как у Samsung Galaxy S8.