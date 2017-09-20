BQ представила смартфоны Aquaris V и Aquaris V Plus

Испанский производитель BQ, которого не стоит путать с российским брендом электроники BQ компании "Антарес", представил смартфоны Aquaris V и Aquaris V Plus. По словам производителя, они ориентированы на молодежную аудиторию.





Оба смартфона заключены в металлический корпус со сканером отпечатков пальцев на задней панели. BQ Aquaris V оснащается 5,2-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением HD (720 x 1280 пикселей) со стеклом 2,5D и защитой Dinorex, 12-мегапиксельной основной камерой с сенсором Sony IMX386 и 8-мегапиксельной фронтальной камерой со вспышкой. Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 435, 2 или 3 ГБ оперативной и 16 или 32 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объемом до 256 ГБ. Аккумулятор обладает емкостью 3100 мАч.





BQ Aquaris V Plus отличается 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), 3 или 4 ГБ оперативной и 32 или 64 ГБ встроенной флеш-памяти, аккумулятором на 3400 мАч.



Работа производится под управлением операционной системы Android 7.1.2 Nougat, планируется обновление до Android 8.0 Oreo. Поддерживаются две SIM-карты, LTE, Wi-Fi (802.11b/g/n/ac), NFC и Bluetooth 4.2, GPS и ГЛОНАСС.

Смартфон Aquaris V станет доступен в ноябре по цене от 12 990 рублей, а Aquaris V Plus — от 16 990 рублей.