Стартовали поставки флагманского смартфона LG V30

Компания LG Electronics объявила о начале поставок флагманского смартфона LG V30. На текущей неделе он станет доступен на домашнем корейском рынке, а в последующие недели — в Северной Америке, Европе и других ключевых регионах.





Изначально флагманский V30 дебютировал к выставке IFA 2017, которая прошла с 1 по 6 сентября в Берлине. С 15 сентября на него принимаются предварительные заказы в Южной Корее. Базовая модель LG V30 оценена в 949 300 южнокорейских вонов, то есть около 841 доллара США. Версия V30+ — в 998 800 южнокорейских вонов, то есть около 885 долларов США.





Напомним, смартфон LG V30 лишился главной особенности серии LG V — вспомогательного дисплея, дополнявшего основной экран. Вспомогательный дисплей над основным стал своего рода визитной карточкой у LG V10, представленного пару лет назад, и прошлогоднего V20. Вместо такого "разделения обязанностей" смартфон получил один большой экран практически во всю переднюю панель с новой "плавающей панелью", которая предоставит быстрый доступ к часто используемым функциям.

В LG V30 используется дисплей формата FullVision, как у флагманского LG G6. При этом диагональ стала больше, чем у LG G6 и V20 — 6 дюймов, разрешение оказалось как у G6 — Quad HD+ (1440 × 2880 пикселей, 538 ppi). Технология изготовления — OLED. Смартфон получил поддержку HDR 10 и Google Daydream.

Смартфон первым может похвастаться основной камерой с апертурой f/1.6 и оптикой Crystal Clear Glass Lens с улучшенной прозрачностью. Основная двойная камера сочетает модули на 16 Мп (F1.6 / 71°) и 13 Мп (F1.9/ 120°). Фронтальная камера — 5-мегапиксельная.

Корпус сочетает металлическую рамку и защитное стекло Gorilla Glass 5 на задней и передней панелях. На задней панели расположен сканер отпечатков пальцев. Также для аутентификации можно использовать распознавание лица и голоса.

Аппаратной основой стал топовый процессор Qualcomm Snapdragon 835. Стандартная версия LG V30 получила 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти. Версия V30+ — 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти. Обе могут использовать карточки формата microSD объемом до 2 ТБ. Аккумулятор обладает емкостью 3300 мАч.

Также у смартфона предусмотрена беспроводная зарядка. Размеры смартфона составят 151,7 x 75,4 x 7,3 мм, а вес — 158 граммов. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.1.2 Nougat с оболочкой LG UX 6.0+. Поддерживаются LTE-A, Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 5.0 BLE, NFC, есть порт USB Type-C 2.0. Смартфон соответствует по прочности стандарту MIL-STD 810G, защищен от воды и пыли на уровне IP68.

Смотрите наш предварительный видеообзор с выставки IFA, где был представлен смартфон LG V30: