Двухэкранный YotaPhone 3 поступает в продажу

В Китае стартуют продажи давно ожидаемого смартфона YotaPhone третьего поколения. На данный момент Yota 3 доступен для заказа у онлайн-ритейлера JD, поставки должны начаться 26 сентября.





Напомним, сначала продажи смартфона начнутся в Китае, затем он появится в других странах, в том числе в России. В Азии новый смартфон получил название YOTA3, в России и на других рынках компания планирует использовать бренд YotaPhone 3.

Цена составляет 3699 китайских юаней, то есть около 563 долларов США за версию с 64 ГБ встроенной флеш-памяти и 4299 китайских юаней, то есть 655 долларов США за 128 ГБ. Порядка $655 также стоит специальная версия с 64 ГБ и стальным, а не алюминиевым корпусом. Отметим, что такие расценки заметно выше, чем было заявлено ранее.

YotaPhone 3 получил 5,5-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), 5,2-дюймовый дисплей E-Ink Carta II с разрешением HD (720 x 1280 пикселей), 13-мегапиксельную фронтальную и 12-мегапиксельную основную камеры, восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 625, 4 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти, сканер отпечатков пальцев, аккумулятор на 3300 мАч, слот для карточек microSD, порт USB Type-C и операционную систему YOTA OS 3.0 на базе Android 7.1.1 Nougat.

Сначала продажи смартфона начнутся в Китае, затем он появится в других странах, в том числе в России. В Азии новый смартфон получил название YOTA3, в России и на других рынках компания планирует использовать бренд YotaPhone 3. Коммерческие продажи начнутся в сентябре 2017 года: 5 сентября откроется предзаказ на премиальную версию YOTA3 на JD.com, уже c 18 сентября станут доступны для покупки все модификации смартфона, затем YOTA3 поступит в продажу в офлайн-розницу.