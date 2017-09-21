Apple признала проблему с LTE у новых Apple Watch

Продажи смарт-часов Apple Watch Series 3 должны начаться только завтра, 22 сентября, а компания Apple уже признала проблему с главой особенностью новинки. Третье поколение Apple Watch получило встроенную поддержку сотовых сетей, вот с подключением к LTE и были замечены проблемы. Жалобы поступили от журналистов, которые получили гаджет для написания обзоров до официального розничного выхода.





По словам журналистов, часы пытаются подключиться к неизвестным сетям Wi-Fi вместо сотовых, когда находятся далеко от смартфона. Причем проблема наблюдается и у часов, которые Apple выдала на замену "сбойному" образцу.

В конце концов Apple сделала официальное заявление, признавая проблему: "Мы обнаружили, что когда Apple Watch Series 3 присоединяется к неаутентифицированным сетям Wi-Fi без подключения, это может иногда препятствовать подключению часов к сотовой сети". Apple уже работает над решением этой проблемы и планирует выпустить заплатку в будущем обновлении ПО.