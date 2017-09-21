Названа российская цена Blackberry KEYone с QWERTY-клавиатурой

Ритейлер «Связной» начал принимать предварительные заказы на смартфон Blackberry KEYone по 39 990 рублей. Как отмечает издание «Ведомости», со ссылкой на представителя ритейлера, это первый Blackberry на базе Android, который официально выйдет на российский рынок. Продажи должны начаться в первую неделю октября.







Напомним, смартфон BlackBerry KeyOne дебютировал на февральской выставке MWC 2017, а международные продажи начались в мае.

BlackBerry KeyOne представляет собой смартфон в классическом для BlackBerry форм-факторе моноблока с аппаратной QWERTY-клавиатурой. Экран используется сенсорный, клавиатура также может выступать в роли тачпада.

BlackBerry KeyOne оснащается 4,5-дюймовым сенсорным дисплеем с разрешением 1620 x 1080 пикселей и соотношением сторон 3:2, 12-мегапиксельной основной и 8-мегапиксельной фронтальной камерами. Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 625 с графикой Adreno 506, 3 ГБ оперативной памяти, 32 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками объемом до 2 ТБ. Аккумулятор обладает емкостью 3505 мАч с технологией быстрой зарядки Qualcomm Quick Charge 3.0. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.1 Nougat.