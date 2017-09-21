Китайские бренды захватили более четверти рынка смартфонов в России

Согласно последнему отчету Counterpoint Market Monitor, поставки смартфонов в России снизились на 12% во втором квартале 2017 года по сравнению с аналогичным периодом год назад. При этом относительно первого квартала наблюдается рост на 2%.





Интересно, что более четверти поставок приходится на различные китайские бренды, тогда как местные марки снизили свое присутствие до однозначной цифры, проще говоря их доля насчитывает менее 10%. Глобальные марки поставляют почти 60% смартфонов, а китайские — 27%. Xiaomi и Huawei показали взрывной рост на 375% и 107%, соотвественно. Всего на российском рынке смартфонов присутствует более 50 брендов.

При этом неоспоримым лидером является компания Samsung, которая занимает аж 37% рынка. На долю Apple приходится 10%, а на третьем месте расположена Huawei с долей в 8%.