Безрамочный Huawei Mate 10 Lite с четырьмя камерами засветился в подробностях

Известный своей осведомленностью Эван Бласс (Evan Blass) через ресурс VentureBeat опубликовал рендер и новые подробности о готовящемся к выпуску смартфоне Huawei с безработным дисплеем и четырьмя камерами.





Ранее он был известен по слухам как Maimang 6, под этим названием модель должна выйти в Китае. По данным источника, впрочем, коммерческим названием смартфона за пределами Китая станет не Huawei G10, как ожидалось ранее, а Huawei Mate 10 Lite. Кодовое имя смартфона — Rhone.





Huawei Mate 10 Lite оснащается 5,9-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ (2160 х 1080 пикселей), соотношением сторон 18:9, занимающим 83% от передней панели. Смартфон заключен в металлический корпус, который по габаритам схож с современными 5,5-дюймовыми моделями.

Также он оснащается двойной основной (16+2 Мп) и двойной фронтальной (13+2 Мп) камерами. Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Kirin 659, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти. Аккумулятор обладает емкостью 3340 мАч. Работа производится под управлением операционной системы Android 8.0 Oreo с оболочкой EMUI 5.1.

Официальный дебют Huawei Mate 10 Lite ожидается на мероприятии 16 октября в Мюнхене, одновременно с Mate 10 и Mate 10 Pro. Продажи должны начаться на месяц позднее по цене порядка 379 евро или 455 долларов.