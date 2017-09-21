Финальное производство iPhone X снова отложено

Финальное производство флагманского смартфона iPhone X еще даже не началось, хотя Apple собирается начать принимать предварительные заказы через месяц. Об этом рассказал Кристофер Касо (Christopher Caso), аналитик из Raymond James, в отчете о своем исследовании цепочки поставок.


По словам Касо, компания Apple уже откладывала старт производства iPhone X, но не так давно начало производства было отложено еще раз. Теперь планируется, что полноценное производство начнется в середине октября, заметно позднее, чем ожидалось. С такими временными рамками полный объем производства развернется только в ноябре-декабре, а поставки задержатся до декабря.

Напомним, согласно заявлениям во время анонса, Apple начнет принимать предварительные заказы на iPhone X 27 октября 2017 года, а поставки должны начаться 3 ноября.

В России iPhone X в цветах серебристый и «серый космос» обойдется в 79 990 рублей за 64 ГБ и 91 990 рублей за версию с 256 ГБ. В США цена стартует от 999 долларов США.

Источник
Barron's
Теги
смартфон Apple IOS iPhone iPhone 8 iPhone 8 Plus iPhone X

Комментарии

Из рубрикиТелефоны
Китайские бренды захватили более четверти рынка смартфонов в России
Google представила Moto X4 в версии Android One
Apple признала проблему с LTE у новых Apple Watch

Обсуждаемое

Предварительный обзор Honor 9: единственный недорогой «породистый» флагман 198
Обзор смартфонов Samsung Galaxy J3, J5 и J7 2017: дешевые «Самсунги» на замену «китайцам»? 132
5 недорогих, но очень мощных смартфонов 101
Выбираем лучший недорогой смартфон: сравнительный тест 6 моделей 69
Смартфоны — лучшие новинки июня 2017 года 53
5 отличных смартфонов, которые резко подешевели 43