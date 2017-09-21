Финальное производство iPhone X снова отложено

Финальное производство флагманского смартфона iPhone X еще даже не началось, хотя Apple собирается начать принимать предварительные заказы через месяц. Об этом рассказал Кристофер Касо (Christopher Caso), аналитик из Raymond James, в отчете о своем исследовании цепочки поставок.





По словам Касо, компания Apple уже откладывала старт производства iPhone X, но не так давно начало производства было отложено еще раз. Теперь планируется, что полноценное производство начнется в середине октября, заметно позднее, чем ожидалось. С такими временными рамками полный объем производства развернется только в ноябре-декабре, а поставки задержатся до декабря.

Напомним, согласно заявлениям во время анонса, Apple начнет принимать предварительные заказы на iPhone X 27 октября 2017 года, а поставки должны начаться 3 ноября.

В России iPhone X в цветах серебристый и «серый космос» обойдется в 79 990 рублей за 64 ГБ и 91 990 рублей за версию с 256 ГБ. В США цена стартует от 999 долларов США.