Безрамочные Vivo X20 и X20 Plus с двойной камерой представлены официально

Как и ожидалось, компания Vivo представила в Китае смартфоны X20 и X20 Plus. Это крупногабаритные модели с безрамочным дисплеем практически во всю переднюю панель и двойной основной камерой.





Vivo X20 и X20 Plus получили 6,01- и 6,43-дюймовый Super AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+ (2160 x 1080 пикселей) и соотношением сторон 18:9, который занимает 85,3% и 86,11% передней панели, соотвественно. Основная камера состоит из 12-мегапиксельного модуля с апертурой f/1.8 и вспомогательного модуля на 5 Мп. Фронтальная камера тоже имеет разрешение 12 Мп и оборудована вспышкой.





Смартфоны заключены в металлический корпус со сканером отпечатков пальцев на задней панели. Разблокировать смартфон также можно с помощью распознания лица Face Wake со скоростью 0,1 сек.

Аппаратной основой стал процессор Qualcomm Snapdragon 660, 4 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти. Аккумулятор обладает емкостью 3245 и 3905 мАч, соотвественно. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.1.1 Nougat с оболочкой Funtouch OS 3.2.

The Vivo X20 и X20 Plus предлагаются в золотистом, розовом и черном цветовых вариантах. Цена составит 445 и 515 долларов для Vivo X20, 530 долларов для Vivo X20 Plus. Продажи стартуют 30 сентября.