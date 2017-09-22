Объявлены российские цены на ASUS ZenFone 4 и 4 Pro, ZenFone 4 Selfie и 4 Selfie Pro

Компания ASUS провела вчера европейскую презентацию серии смартфонов ZenFone 4. А теперь названы цены ASUS ZenFone 4 и 4 Pro, ZenFone 4 Selfie и 4 Selfie Pro для российского рынка.



ASUS ZenFone 4

Базовая модель ZenFone 4 станет доступна по цене 32 990 рублей. Смартфон оснащается 5,5-дюймовым дисплеем IPS+ с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей). Двойная камера получила основной модуль с крупным 1/2,55-дюймовым сенсором Sony IMX362 на 12 Мп и апертурой f/1.8 и углом обзора 120 градусов, вспомогательный сенсор — на 8 Мп. Фронтальная камера тоже 8-мегапиксельная Аппаратной основой стали процессоры Qualcomm Snapdragon 660 и Snapdragon 630, первый дополняется 6 ГБ оперативной памяти, а второй — 4 ГБ, накопитель — на 64 ГБ. Аккумулятор обладает емкостью 3300 мАч. Поддерживаются 4G LTE Cat 12, Wi-Fi (802.11ac), NFC, есть сканер отпечатков пальцев.



ASUS Zenfone 4 Pro

ZenFone 4 Pro — по цене 49 990 рублей. Он получил 5,5-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), 16-мегапиксельная основная камера тоже получила сенсор Sony IMX362, кроме того, она обеспечивает 2-кратный оптический зум. Аппаратной основой стал процессоры Qualcomm Snapdragon 835, 6 ГБ оперативной и до 128 ГБ флеш-памяти Аккумулятор обладает емкостью 3600 мАч.



ASUS ZenFone 4 Selfie Pro

ZenFone 4 Selfie Pro обойдется в 27 990 рублей. Он способен снимать 24-мегапиксельные селфи с помощью сенсора Sony IMX362 DuoPixel на 12 Мп, вспомогательная фронтальная камера — широкоугольная на 5 Мп, предусмотрена фронтальная вспышка. Основная камера на задней панели у него на 16 Мп. Смартфон базируется на процессоре Qualcomm Snapdragon 625, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти. Он оснащается 5,5-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей). Аккумулятор обладает емкостью 3000 мАч. Использовать карточки microSD можно через второй слот для SIM-карты.



ASUS ZenFone 4 Selfie

ZenFone 4 Selfie — в 17 990 рублей Смартфон получил двойную фронтальную камеру 20+8 Мп со вспышкой и 16-мегапиксельную основную камеру. Остальные параметры у немного проще, чем у версии Selfie Pro, например, используется процессор Snapdragon 430 и 5,5-дюймовый LCD-дисплей с разрешением HD (720 x 1280 пикселей). Отдельно отмечается три слота — два для SIM-карт и один для карточек памяти microSD.