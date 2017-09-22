Безрамочный HTC U11 Plus дебютирует в ноябре

Компания HTC готовит к выпуску флагманский безрамочный смартфон под названием HTC U11 Plus. Его официальный анонс должен состояться в ноябре. Об этом сообщил профильный ресурс Frandroid.

HTC U11
HTC U11

HTC U11 Plus также известен под кодовым названием Ocean Master. По данным источника, он станет первым безрамочным смартфоном HTC с экраном практически во всю переднюю панель. Устройство получит 5,99-дюймовый дисплей JDI с соотношением сторон 18:9 и разрешением Quad HD+ (2880 x 1440 пикселей), камеры на 12 и 8 Мп. Будет присутствовать и сенсорная рамка Edge Sense, появившаяся в модели HTC U11.

Аппаратной основой станет процессор Qualcomm Snapdragon 835, 4 или 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти UFS 2.1. Также отмечается защита от воды и пыли на уровне IP68, быстрая зарядка QuickCharge 3.0 и порт USB Type-C.

Источник
Frandroid
Теги
смартфон ANDROID HTC HTC U11

Комментарии

Материалы по теме

5 лучших смартфонов для селфи

14 июля

5 лучших смартфонов, которые запрещено ввозить в Россию

30 мая

5 устаревших смартфонов, которые лучше новых

8 февраля

HTC представила смартфон One X10 в России

13 апреля

Металлический HTC One A9s поступил в продажу в России

27 января

Объявлена российская цена сжимаемого смартфона HTC U11

15 июня
Из рубрикиТелефоны
Продажи Samsung Galaxy Note 8 стартовали в России
Apple начала продажи Watch Series 3
Стартовали продажи iPhone 8 и iPhone 8 Plus

Обсуждаемое

Предварительный обзор Honor 9: единственный недорогой «породистый» флагман 198
Обзор смартфонов Samsung Galaxy J3, J5 и J7 2017: дешевые «Самсунги» на замену «китайцам»? 132
5 недорогих, но очень мощных смартфонов 101
Выбираем лучший недорогой смартфон: сравнительный тест 6 моделей 69
Смартфоны — лучшие новинки июня 2017 года 53
5 отличных смартфонов, которые резко подешевели 43