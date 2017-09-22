Безрамочный HTC U11 Plus дебютирует в ноябре

Компания HTC готовит к выпуску флагманский безрамочный смартфон под названием HTC U11 Plus. Его официальный анонс должен состояться в ноябре. Об этом сообщил профильный ресурс Frandroid.



HTC U11

HTC U11 Plus также известен под кодовым названием Ocean Master. По данным источника, он станет первым безрамочным смартфоном HTC с экраном практически во всю переднюю панель. Устройство получит 5,99-дюймовый дисплей JDI с соотношением сторон 18:9 и разрешением Quad HD+ (2880 x 1440 пикселей), камеры на 12 и 8 Мп. Будет присутствовать и сенсорная рамка Edge Sense, появившаяся в модели HTC U11.

Аппаратной основой станет процессор Qualcomm Snapdragon 835, 4 или 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти UFS 2.1. Также отмечается защита от воды и пыли на уровне IP68, быстрая зарядка QuickCharge 3.0 и порт USB Type-C.