Безрамочный Huawei Maimang 6 с четырьмя камерами представлен официально

Как и ожидалось, компания Huawei представила сегодня в Китае безрамочный смартфон Maimang 6 с двумя двойными камерами. Он стал наследником прошлогоднего Maimang 5 и получил 5,9-дюймовый дисплеей с разрешением Full HD+ (2160 х 1080 пикселей), соотношением сторон 18:9, занимающим 83% от передней панели.


Смартфон оснащается основной камерой 16+2Мп и фронтальной камерой 13+2 Мп, обе оборудованы вспышкой. Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Kirin 659, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объемом до 256 ГБ. Аккумулятор обладает емкостью 3340 мАч.

Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat с оболочкой EMUI 5.1. Поддерживаются две SIM-карты, 4G VoLTE, WiFi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS и ГЛОНАСС, NFC

Huawei Maimang 6 предлагается в черном, золотистом и синем цветовых вариантах по цене порядка 364 долларов США, продажи начнутся 30 сентября. По слухам, аналогичная версия для международного рынка выйдет под названием Huawei G10 или Huawei Mate 10 Lite.

Источник
Huawei
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