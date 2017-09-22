Безрамочный Huawei Maimang 6 с четырьмя камерами представлен официально

Как и ожидалось, компания Huawei представила сегодня в Китае безрамочный смартфон Maimang 6 с двумя двойными камерами. Он стал наследником прошлогоднего Maimang 5 и получил 5,9-дюймовый дисплеей с разрешением Full HD+ (2160 х 1080 пикселей), соотношением сторон 18:9, занимающим 83% от передней панели.





Смартфон оснащается основной камерой 16+2Мп и фронтальной камерой 13+2 Мп, обе оборудованы вспышкой. Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Kirin 659, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объемом до 256 ГБ. Аккумулятор обладает емкостью 3340 мАч.

Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat с оболочкой EMUI 5.1. Поддерживаются две SIM-карты, 4G VoLTE, WiFi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS и ГЛОНАСС, NFC

Huawei Maimang 6 предлагается в черном, золотистом и синем цветовых вариантах по цене порядка 364 долларов США, продажи начнутся 30 сентября. По слухам, аналогичная версия для международного рынка выйдет под названием Huawei G10 или Huawei Mate 10 Lite.