iPhone 8 разобрали и изучили

Умельцы известного ресурса iFixit разобрали новый iPhone 8, едва стартовали его розничные продажи. Точнее, на данный момент процесс разборки идет полным ходом и пока не завершен, а вердикт по ремонтопригодности еще не вынесен.





Внутри iPhone 8 выглядит довольно похоже на прошлогодний iPhone 7, но есть некоторые заметные изменения, вроде спирали беспроводной зарядки, которая делает доступной индукционную зарядку стандарта Qi. Ее хорошо видно на рентгеновском снимке, который был сделан до вскрытия аппарата.

У iPhone 8 оказалась батарея меньшей емкости — 1821 против 1960 мАч. При этом заявленное время автономной работы не изменилось благодаря новому процессору. На основной плате можно легко заметить процессор A11 Bionic, расположенный поверх 2 ГБ оперативной памяти SK Hynix LPDDR4 RAM, а также модем Qualcomm MDM9656 Snapdragon X16 LTE и модуль NXP 80V18 Secure NFC.



