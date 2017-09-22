iPhone 8 разобрали и изучили

Умельцы известного ресурса iFixit разобрали новый iPhone 8, едва стартовали его розничные продажи. Точнее, на данный момент процесс разборки идет полным ходом и пока не завершен, а вердикт по ремонтопригодности еще не вынесен.


Внутри iPhone 8 выглядит довольно похоже на прошлогодний iPhone 7, но есть некоторые заметные изменения, вроде спирали беспроводной зарядки, которая делает доступной индукционную зарядку стандарта Qi. Ее хорошо видно на рентгеновском снимке, который был сделан до вскрытия аппарата.

У iPhone 8 оказалась батарея меньшей емкости — 1821 против 1960 мАч. При этом заявленное время автономной работы не изменилось благодаря новому процессору. На основной плате можно легко заметить процессор A11 Bionic, расположенный поверх 2 ГБ оперативной памяти SK Hynix LPDDR4 RAM, а также модем Qualcomm MDM9656 Snapdragon X16 LTE и модуль NXP 80V18 Secure NFC.


Источник
iFixit
Теги
смартфон Apple IOS iPhone iPhone 8 iPhone 8 Plus IFIXIT

Комментарии

Из рубрикиТелефоны
Специалисты DxOMark объявили камеру iPhone 8 Plus лучшей в истории смартфонов
Китайцы показали безрамочный ZTE Nubia Z17s с двойной камерой
Объявлены российские цены на ASUS ZenFone 4 и 4 Pro, ZenFone 4 Selfie и 4 Selfie Pro

Обсуждаемое

Предварительный обзор Honor 9: единственный недорогой «породистый» флагман 198
Обзор смартфонов Samsung Galaxy J3, J5 и J7 2017: дешевые «Самсунги» на замену «китайцам»? 132
5 недорогих, но очень мощных смартфонов 101
Выбираем лучший недорогой смартфон: сравнительный тест 6 моделей 69
Смартфоны — лучшие новинки июня 2017 года 53
5 отличных смартфонов, которые резко подешевели 43