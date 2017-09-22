Предзаказ на iPhone 8 и iPhone 8 Plus стартовал в России

Ряд российских ритейлеров и операторов связи начал принимать официальные предварительные заказы на новые смартфоны iPhone 8 и iPhone 8 Plus. Среди них — "Связной", Евросеть, М.Видео, "Эльдорадо", re:Store, "Билайн", МТС.


Рекомендованная розничная цена на iPhone 8 с 64 ГБ составляет 56 990 рублей, с 256 ГБ — 68 990 рублей. iPhone 8 Plus с с 64 ГБ обойдется в 64 990 рублей, а с 256 ГБ — 76 990 рублей. В России продажи стартуют 29 сентября.


Напомним, сегодня также начались продажи iPhone 8 и iPhone 8 Plus в странах первой волны запуска. Модели iPhone 8 и 8 Plus представляют собой не слишком большое обновление по сравнению с iPhone 7 и 7 Plus. По крайней мере, если сравнивать с флагманским iPhone X. Флагманская модель iPhone X станет доступна позднее, предзаказ стартует 27 октября 2017 года, а поставки начнутся 3 ноября.


iPhone 8 и iPhone 8 Plus доступны в серебристом, золотистом и цвете «серый космос» с памятью 64 ГБ и 256 ГБ. С сегодняшнего дня их купить в Австралии, Австрии, Бельгии, Канаде, Китае, Дании, Финляндии, Франции, Германии, Гонконге, Ирландии, Италии, Японии, Люксембурге, Мексике, Нидерландах, Новой Зеландии, Норвегии, Португалии, Пуэрто-Рико, Сингапуре, Испании, Швеции, Швейцарии, на Тайване, в ОАЭ, Великобритании, США и американских Виргинских островах. Цены на iPhone 8 и iPhone 8 Plus стартуют от $699 и $799 за версии с 64 ГБ, модели с 256 ГБ стоят в США $849 и $949.


Источник
Билайн
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