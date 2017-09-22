Продажи Samsung Galaxy Note 8 стартовали в России

Компания Samsung Electronics начала продажи своего нового флагманского смартфона Galaxy Note 8 в России. На данный момент он доступен в трех цветовых вариантах — черном, золотистом и синем. Рекомендованная розничная цена составляет 69 990 рублей.





До 21 сентября на Samsung Galaxy Note 8 можно было оформить предварительный заказ, при оплате предзаказа пользователь получает в подарок док-станцию Samsung DeX.

Международные продажи Samsung Galaxy Note 8 начались на неделю раньше, с 15 сентября. Samsung Galaxy Note 8 представлен в пяти цветах — черный, золотистый, сиренево-серый, синий и розовый. Для заказа пока доступны не все из них, доступность зависит от региона и поставщика. В США цена на него без контракта с оператором связи составляет $929,99 с комплектом из камеры Gear 360 или карточки на 128 ГБ и беспроводной зарядки, в Европе — 999 евро с док-станцией Samsung DeX в комплекте.