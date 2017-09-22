Китайцы показали безрамочный ZTE Nubia Z17s с двойной камерой

На сайте китайского центра по сертификации телекоммуникационного оборудования TENAA был замечен новый смартфон Nubia от компании ZTE, который пока не был представлен официально.


Смартфон идет под модельным номером NX589J и, предположительно, выйдет как Nubia Z17s. Смартфон получил уменьшенные рамки вокруг дисплея, в том числе и сверху и снизу, хоть и со стандартным соотношением сторон.

Он оснащается 5,2-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), 13-мегапиксельной основной двойной камерой и фронтальной на 16 Мп. Аппаратной основой стал процессор Qualcomm Snapdragon 835, 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения.

Аккумулятор обладает емкостью 3100 мАч. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.1.1 Nougat. Поддерживаются две SIM-карты.

Источник
TENAA
Теги
смартфон ANDROID ZTE

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