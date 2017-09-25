Смарт-часы Apple Watch Series 3 разобраны и изучены

Умельцы известного ресурса iFixit разобрали новые смарт-часы Apple Watch Series 3, вскоре после старта их розничных продажа. Они набрали то же количество баллов по шкале ремонтопригодности, что и прошлогоднее поколение Apple Watch Series 2 — 6 из возможных 10.





Среди плюсов отмечаются быстрая и простая замена ремешков и браслетов, выполнимая, хоть и сложная процедура замены дисплея, а также замена батареи — требующая определенной ловкости, но довольно простая как только часы оказались вскрыты.

Из минусов — миниатюрные винтики с трехлопастным шлицем, необходимость в микропайке при замене любых кабелей, а также залитая смолой система S3, что делает большинство ремонта на плате невозможным.