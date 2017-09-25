Caviar запускает титановые iPhone 8 и X во имя Сатаны

Российский производитель люксовых смартфонов Caviar, известный своими экстравагантными версиями iPhone, представила очередные модификации следующего поколения смартфонов Apple — iPhone X, iPhone 8 и 8 Plus. По словам разработчиков, первой в продажу выйдет линейка iPhone 8 в титановых корпусах вместо стеклянных, посвященная субмарине К-651 «Казань», ракете Р-36М «Сатана», истребителю МиГ-35 и танку Т-14 «Армата».





Отметим, что iPhone X, iPhone 8 и 8 Plus получили стеклянные панели вместительностей металлического корпуса, во многом это было сделано ради реализации функции беспроводной зарядки. Сохранится ли данная функция в титановых iPhone, Caviar не уточняет.





Корпус iPhone Titanium MiG состоит из титанового полотна, гравировка на котором передает стыки и перфорацию, свойственную обшивке культового истребителя. Во внешнем виде Titanium Satana идет отсылка на звездное небо и пунктирное деление баллистической ракеты «Сатана», также известной под официальное названием «Воевода» или SS 18, на отсеки.







Корпус Titanium Submarine стилизован под узор напольного покрытия, препятствующий скольжению, а по бокам от центрального панно нанесен орнамент, характерный для субмарины «Казань» и расположенный над ватерлинией на корпусе судна.





На титановой задней панели Caviar Titanium Armata «отпечатан» узнаваемый узор трака, гусеничной ленты танка «Армата», в обрамлении обшивки танка с выпуклыми заклепками.





Новые модели Caviar уже доступны для предзаказа, в продажу iPhone 8 и iPhone 8 Plus поступят 29 сентября — одновременно со стартом продаж iPhone 8 в России. Стоимость титановых iPhone 8 начинается от 184 000 рублей, а iPhone X в титановых корпусах — от 214 000 рублей.