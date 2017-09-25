Долгоиграющие безрамочные Gionee M7 и M7 Power представлены официально

Китайская компания Gionee представила смартфоны Gionee M7 и M7 Power. Оба получили дисплей почти во всю переднюю панель камеру и аккумулятор высокой емкости.


Модель Gionee M7 может похвастаться 6-дюймовым AMOLED-дисплеем почти во всю переднюю панель с разрешением Full HD+ (2160 х 1080 пикселей) и соотношением сторон 18:9, двойной основной камерой 16+8 Мп, а также аккумулятором емкостью 4000 мАч. Аппаратной основой стал Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор MediaTek Helio P30, 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD объемом до 256 ГБ. У него дополнительно предусмотрена поддержка NFC.


Версия Gionee M7 Power отличается разрешением 1440 x 720 пикселей, одинарной основной камерой на 13 Мп и аккумулятором на 5000 мАч. Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Snapdragon 435, 4 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD объемом до 256 ГБ.

Смартфоны оснащены сканером отпечатков пальцев на задней панели и 8-мегапиксельной фронтальной камерой. Поддерживаются две SIM-карты, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 ac у Gionee M7 и 802.11 b/g/n, Gionee M7 Power), Bluetooth 4.2, GPS, FM-радио. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.1.1 Nougat с оболочкой Amigo OS 5.0.

Gionee M7 оценен в 422 доллара США, а Gionee M7 Power — 301 доллар США. Продажи начнутся в Китае с 30 сентября.

Источник
Gionee
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