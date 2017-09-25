Nokia подтвердила дебют ультрабюджетного Nokia 2 в ноябре

Стал известен срок выхода недорогого смартфона Nokia 2 в ряде стран. Информацией поделился официальный аккаунт Nokia Myanmar в социальной сети Facebook.





По данным источника, Nokia 2 станет доступен для покупки в ноябре 2017 года. Согласно более ранним утечкам, Nokia 2 представляет собой самую бюджетную модель в линейке смартфонов HMD. Выход в продажу ожидается в четвертом квартале 2017 года по цене от 100 до 110 долларов США.





Nokia 2 оснащается 4,5- или 4,7-дюймовым дисплеем с разрешением HD (720 x 1280 пикселей), 8-мегапиксельной основной и 5-мегапиксельной фронтальной камерами. Аппаратной основой стал четырехъяденый процессор Qualcomm Snapdragon 212. Стоит отметить аккумулятор емкостью 4000 мАч. Сканера отпечатков пальцев не предусмотрено. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.1 Nougat. Ранее Nokia 2 был замечен в бенчмарке и там отмечалось 1 ГБ оперативной и 8 ГБ встроенной флеш-памяти.