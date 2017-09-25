Складной смартфон Samsung Galaxy X с гибким дисплеем сертифицирован в Корее

Корейской национальное агентство по связи NRRA (National Radio Research Agency) сертифицировало новый смартфон Samsung, который не был представлен официально.


На сайте ведомство модель имеет номер SM-G888. Как ожидается, именно он принадлежит дано ожидаемому по слухам складному смартфону с гибким дисплеем под колонным названием Samsung Galaxy X. Ранее модель прошла сертификацию организаций Bluetooth SIG и WiFi Alliance.

Согласно более ранним утечкам, складной смартфон Samsung может дебютировать в третьем или четвертом квартале 2017 года. Тем не менее, учитывая планы компании по разработке и массового производства, дата официального выпуска с большей вероятностью придется на первую половину 2018 года. По другой теории, подобные складные смартфоны с гибкими дисплеями не выйдут в продажу до 2019 года.

Источник
NRRA
Теги
смартфон Samsung Samsung Galaxy X

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