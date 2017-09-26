iPhone 2018 года получат дисплеи диагональю больше 6 дюймов

Компания Apple планирует представить в следующем году iPhone с увеличенной диагональю LCD-дисплея, превышающей 6 дюймов. Об этом сообщило корейское издание Korea Herald со ссылкой на The Bell.


Пока неясно, будет ли это новая версия, дополняющая текущий модельный ряд, или же заменит 4,7-дюймовый и/или 5,5-дюймовый iPhone с LCD-экраном.

В мае в сети появились первые слухи о смартфонах Apple 2018 года. Тогда речь шла только о версиях с OLED-экраном и не упоминались LCD-модели. Согласно той утечке, готовятся смартфоны с 5,28-дюймовым и 6,46-дюймовым OLED-дисплеем. Затем появилось сообщение, что Apple отменила "маленький" 5,28-дюймовый смартфон и сконцентрировала усилия на моделях диагональю 5,85 и 6,46 дюйма.

Если резюмировать, то Apple может выпустить в 2018 году такие модели: 5,8-дюймовый OLED-смартфон, 6,46-дюймовый OLED-смартфон версии Plus, а также одну модель с LCD-дисплеем диагональю 6 дюймов или больше.

Источник
Korea Herald
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