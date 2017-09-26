iPhone 8 оказался дороже iPhone 7 в производстве

Специалисты из компании IHS Markit по традиции проанализировали стоимость затрат на компоненты (BOM, bill of materials), входящих в состав новых iPhone 8 и 8 Plus.


Общая стоимость компонентов 4,7-дюймового iPhone 8 с 64 ГБ памяти составила 247,51 доллара США, это на 10 долларов больше, чем $237,94 у прошлогоднего iPhone 7 с 32 ГБ. Стоимость компонентов 5,5-дюймового iPhone 8 с 64 ГБ памяти оказалась на уровне $288,08, тогда как у прошлогоднего iPhone 7 Plus — $270,88.

Просто для сравнения, розничные цены в США на iPhone 8 и iPhone 8 Plus стартуют от $699 и $799 за версии с 64 ГБ, модели с 256 ГБ стоят в США $849 и $949.

Источник
IHS Markit
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