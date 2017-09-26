Motorola представила новые панельки Moto Mods в России

Компания Lenovo, которой принадлежит бренд Motorola, представила на российском рынке линейку модулей Moto Mods, позволяющих расширять возможности смартфонов Motorola серии Z. Среди новых моделей — панорамная фото и видео камера Camera 360 и геймпад Gamepad.





Модуль Moto GamePad предназначен для любителей мобильных игр. Он добавляет смартфону два джойстика, D-pad и четыре кнопки действий. Модуль имеет встроенную батарею на 1035 мАч с заявленным временем автономной работы в 8 часов. Он станет GamePad будет доступен на российском рынке в ноябре 2017 года по ориентировочной розничной цене 4990 рублей.

Модуль Moto Camera 360° оснащается двумя камерами на 13 Мп (эффективное разрешение 18 Мп), и поддерживает снимать интерактивное 360° видео 4K на скорости 24 кадров в секунду, а также панорамные фото с углом охвата 150/360° и разрешением 18 Мп. Модуль Camera 360° доступен по ориентировочной розничной цене 17 990 рублей.

Также были объявлены цены показанных ранее панелек:

Модуль Hasselblad True Zoom – 19 990 рублей;

Модуль Insta-Share Projector – 22 990 рублей;

Модуль Power Pack Mod – 3990 рублей;

Модуль Turbo Power Pack – 4990 рублей;

Модуль JBL SoundBoost 2 – 5990 рублей;

Модуль Style Shell с беспроводной зарядкой – 1990 рублей;

Модуль Style Shell – 2990 рублей;