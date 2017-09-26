Lenovo объявила сроки выпуска флагманского Moto Z2 Force и Moto X4 в России

Компания Lenovo, которой сейчас принадлежит бренд Motorola, сообщила о скором начале продаж в России флагманского смартфона Moto Z2 Force и Moto X4 среднего уровня.



Moto Z2 Force

Смартфон Moto Z2 Force заключен в металлический корпус, экран выполнен с применением фирменной технологии Moto ShatterShield, защищающей его от повреждений. Он оснащается 5,5-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Quad HD (2560 x 1440 пикселей), основной камерой с цветным и монохромным модулями на 12 Мп, 5-мегапиксельной фронтальной камерой со вспышкой, сканером отпечатков пальцев. Аппаратной основой стал топовый процессор Qualcomm Snapdragon 835, 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объемом до 2 ТБ. Аккумулятор обладает емкостью 2730 мАч и функцией быстрой зарядки TurboPower. Предусмотрено водоотталкивающее покрытие.



Moto Z2 Force

Moto X4 оснащается 5,2-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей) и защитным стеклом Corning Gorilla Glass, сканером отпечатков пальцев, двойной основной 12+8 Мп и 16-мегапиксельной фронтальной камерами. Смартфон базируется на восьмиядерном процессоре Qualcomm Snapdragon 630 с графикой Adreno 508, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти. Аккумулятор обладает емкостью 3000 мАч с поддержкой Turbo Charging. Также отмечается защита от воды и пыли по стандарту IP68.



Moto X4

Работа производится под управлением операционной системы Android 7.1.1 Nougat. Смартфоны Moto Z2 Force и Moto X4 станут доступны на российском рынке в ноябре 2017 года. Цена пока не объявлена.