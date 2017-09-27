Топ-менеджер Sony подтвердил выход безрамочных Xperia в 2018 году

Компания Sony готовит к выпуску следующее поколение флагманских смартфонов Xperia с новым безрамочным дизайном. Об этом рассказал Кеничиро Хиби (Kenichiro Hibi), генеральный директор индийского подразделения Sony, в интервью изданию The Indian Express.


Он подчеркнул, что пользователи могут ожидать следующее поколение смартфонов в полностью новом дизайне. Хиби признал современную тенденцию перехода на безрамочные дисплеи с соотношением сторон 18:9.

Такой подход вполне может найти применение в новых флагманах Sony, чей дебют обещан "скоро". Традиционно, Sony делает большие анонсы дважды в год: на весенней выставке Mobile World Congress и осенней IFA.

Источник
The Indian Express
Теги
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