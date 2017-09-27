Долгоиграющий смартфон ZTE Blade A6 выходит в России

Компания ZTE сообщила о скором начале продаж в России смартфона Blade A6. Главной его особенностью стала батарея емкостью 5000 мАч.





По словам производителя, это позволяет смартфону активно работать дольше двух дней без подзарядки. Функция быстрой подзарядки обеспечивает 1,5 часа дополнительной работы после 15 минут зарядки.

ZTE Blade A6 заключен в металлический корпус, оснащается 5,2-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением HD (720 x 1280 пикселей), сканером отпечатков пальцев, 8-мегапиксельной основой и 5-мегапиксельной фронтальной камерами. Причем вспышка есть и для селфи-камеры.

Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 435 (MSM8940), 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеши-памяти с возможностью расширения карточками microSD объемом до 128 ГБ. Поддерживаются две SIM-карты, 4G LTE, Wi-Fi (802.11 b/g/n), Bluetooth 4.1, GPS и ГЛОНАСС, FM-радио. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.1.1 Nougat. Размеры составляют 148,2 х 72,1 х 8,5 мм, а вес — 160 граммов.

В России смартфон ZTE Blade A6 появится в конце сентября по рекомендованной розничной цене 12 990 рублей.